2020/01/05 | 18:16 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الخالق مسعود: لم يصلني اي تبليغ حتى الان من قبل محكمة تحقيق الرصافة بشان القضية التي رفعها عدنان درجال ضد اتحاد الكرة

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