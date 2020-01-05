بغداد تشكو واشنطن لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة بعد اغتيال سليماني والمهندس

2020/01/05 | 18:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت وزارة الخارجية العراقية ،اليوم الاحد، شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الجوية الأمريكية على أراض عراقية واستهدفت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وعدد من العسكريين العراقيين.وقالت الوزارة في بيان، إن” الشكوى تتعلق بالهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة […]

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