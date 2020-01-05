من خمسة إجراءات: البرلمان يلزم الحكومة بقرار ينهي تواجد القوات الاجنبية في العراق.. وثيقة

2020/01/05 | 18:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الأحد، على قرار نيابي من 5 اجراءات، يلزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد القوات الاجنبية في البلاد.وصوت البرلمان خلال جلسته الخاصة بالتصويت على الغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، وإخراج القوات الامريكية من العراق، بأغلبية الحضور، والزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة داعش.وتضمن […]

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