بالوثيقة: نائب يقدم طلباً للحكومة والبرلمان باصدار قرار بالافراج عن معتقلي جيش المهدي

2020/01/05 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم-بغداد

لبى أمين عام حركة النجباء، أكرم الكعبي، الأحد (05 كانون الثاني، 2020) دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مؤكدا "الجهوزية والاستعداد".

وقال الكعبي، عبر تغريدة على منصة تويتر: "بعزيمة وعقيدة واستعداد

بغداد اليوم- بغداد

قالت كتلة تحالف الفتح النيابية، اليوم الاحد، عقب التصويت على قرار اخراج القوات الأجنبية من العراق "ان محور المقاومة لن يهزم".

وجاء في بيان الكتلة، الذي تلقته (بغداد اليوم)، ان "شهادة ابي مهدي المهندس لن تزيدنا

بغداد اليوم- بغداد

رفع مجلس النواب، الاحد (05 كانون الثاني 2020)، رفع جلسته الاستثنائية بشأن الغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن إلى السبت المقبل.

وقال الحلبوسي خلال الجلسة، إن "الجلسة ترفع إلى السبت المقبل".

وصوت مجلس النواب على خرو

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