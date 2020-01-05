العلاقة ما بين اغتيال قاسم سليماني، التكنولوجيا ومراكز الابحاث المخابراتية

2020/01/05 | 18:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.مكرم خوري – مخول من يتابع باستمرار ويحلل بالتحديد المادة المنشورة عن الصراع المستمر بين الاذرع العسكرية الاسرائيلية وتلك المتصدية لها في دول جبهة المقاومة ، سيدرك ان اغتيال […]

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