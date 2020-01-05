مجلس النواب العراقي يطلب من الحكومة

2020/01/05 | 18:21 - المصدر: فرانس 24

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صوت مجلس النواب العراقي الأحد في جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على أراضيه وإنهاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي.



وانعقدت الجلسة بحضور 170 نائبا وغياب النواب الكرد والسنة.

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