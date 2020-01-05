2020/01/05 | 18:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب أمين عام حركة النجباء اكرم الكعبي، الأحد، عن شكره لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما أعلن الجهوزية للانضمام في "أفواج المقاومة الدولية".

وقال الكعبي في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليه السومرية نيوز، إنه "بعزيمة وعقيدة واستعداد وجهوزية نحو (أفواج المقاومة الدولية)".وأضاف :"شكراً للسيد مقتدى الصدر، وشكراً للمقاومة، وشكراً للنواب الشجعان، والخزي والعار لنواب الذلة والمهانة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق من، اليوم الاحد، الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان تشكيل (أفواج المقاومة الدولية)".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين عام النجباء يشكر الصدر ويعلن الجهوزية للانضمام في 'أفواج المقاومة الدولية') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين عام النجباء يشكر الصدر ويعلن الجهوزية للانضمام في 'أفواج المقاومة الدولية') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).