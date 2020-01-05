سامح عسكر - عبدالملك بن مروان..قصة خليفة

2020/01/05 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر منذ شهر تقريبا اتصل بي موقع رصيف 22 ليجري معي حوارا عن عبدالملك بن مروان، وبعد المماطلة في نشره وتأكد رغبة صحفيي الموقع في عدم التعاون أنشره هنا حصريا لأول مرة، ولنبدأ بالأسئلة مباشرة..سيد سامح ، كانت حياة عبد الملك بن مروان كلها ورع وتقوى وزهد حسبما ذكر من كتب عنه، وأنه من أفقه أربع أشخاص في المدينة، كيف تقيم تجربة شاب لم يكن منخرطا بالسياسة والإدارة بشكل كامل أصبح من أهم الحكام في تاريخ ......

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