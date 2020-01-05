بالوثيقة.. القضاء يتوعد المعلمين وإدارات المدارس المضربين عن الدوام

2020/01/05 | 19:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقرر الادعاء العام في محافظة واسط، اليوم الاحد، الزام مديرية تربية العزيزية بإرسال اسماء المعلمين وإدارات المدارس اللمتنعين عن الدوام، معتبراً عدم التزامهم بالدوام "جريمة من جرائم الفساد المالي والإداري".

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