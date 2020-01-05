نص القرار الذي صوت عليه البرلمان العراقي ردا على الضربة الأمريكية الأخيرة

2020/01/05 | 19:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت بعض وسائل الإعلام، القرار الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، ردا على الضربة الأمريكية الأخيرة....

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