2020/01/05 | 19:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

القت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاحد، القبض على عصابات تهريب المشتقات النفطية، وضبط 5 عجلات معدة للتهريب في خلال 24 ساعة في أماكن متفرقة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بتوجيه من قبل مدير شرطة نفط الوسط العميد إبراهيم علي إلى كافة مفاصل المديرية بتكثيف الجهود في ملاحقة المتاجرين بالمشتقات النفطية والمتابعة المستمرة من قبل أبطال قسم سيطرات شرطة نفط الوسط".

واضاف ان "العجلات الخمس أنواعها صهاريج، ثلاث عجلات في سيطرة الشعب، افيكو لون ابيض، سكانيا لون الرأس أزرق ولون العربة أبيض، سكانيا لون أبيض موشح بخط أحمر".

وتابع ان "العجلات تحمل منتوج نفطي قادمين من محافظة كركوك متوجهين الى محافظة البصرة،نوع المخالفة: الصهاريج أعلاه نفاذ صلاحية شهادة السلامة "الطوناج".

واوضح "أما في سيطرة الرشيد فقد تم ضبط صهاريج عدد إثنان، سكانيا لون ازرق موشح بخط احمر يحمل منتوج نفطي نوع المخالفة: عدم تسييل فتحة التنفيس، رينو لون الرأس ازرق ولون العربة أبيض يحمل منتوج نفطي نوع المخالفة: كسر بوابة التحميل".

وتابع ان "العجلات قادمتان من محافظة صلاح الدين ومتوجهين الى محافظة البصرة وقد تم تسليم المتهمين مع عجلاتهم إلى مراكز شرطة النفط المختصة لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الطاقة تقبض على عصابات لتهريب المشتقات النفطية في اماكن متفرقة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الطاقة تقبض على عصابات لتهريب المشتقات النفطية في اماكن متفرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).