بالصور.. مجلس عزاء للمهندس وسليماني بحضور شخصيات رفيعة في ديالى

2020/01/05 | 19:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

حصلت "الغد برس"، اليوم الاحد، على صور لمجلس عزاء الى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني في قضاء الخالص شمالي ديالى.

وتظهر الصور حضور شخصيات رفيعة في مجلس العزاء، ابرزها محافظ ديالى وقادة العمليات والشرطة والمسؤولين المحليين والوجهاء.

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