مستشار ايراني :الامريكيون هم من بدؤوا الحرب وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة

2020/01/05 | 19:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- اكد حسن دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إن رد بلاده على مقتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني سيكون عسكريا، وضد مواقع عسكرية.وقال دهقان في حديث لشبكة “CNN” الأمريكية ، تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، “دعني أقول لك أمرا واحدا، قيادتنا أعلنت رسميا أننا لم نسع أبدا […]

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