المرجع الأعلى السيد السيستاني يعزي السيد الخامنائي بإستشهاد سليماني

2020/01/05 | 19:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الأحد، برسالة تعزية إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنائي، باستشهاد الفريق قاسم سليماني،

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