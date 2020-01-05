جنايات الرصافة تصدر امر قبض بحق رئيس اتحاد العراقي ونائبه

2020/01/05 | 19:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اصدرت محكمة جنايات الرصافة، امر قبض بحق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار بتهمة التلاعب بالاوراق الاساسية للنظام الاساسي لاتحاد الكرة.واكد مصدر قضائي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إن “محكمة جنايات الرصافة، اصدرت امر قبض بحق رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار”.[…]

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