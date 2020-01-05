2020/01/05 | 19:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد القيادي في الحزب #الديمقراطي_الكردستاني #ريبين_سلام، اليوم الأحد، أن #الكتل_الكردستانية قاطعت جلسة #مجلس_النواب بسبب تحفظها على مشروع قرار إخراج #القوات_الأميركية من #العراق.سلام قال لمراسل “الحل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتل الكردستانية تقاطع جلسة التصويت على خروج القوات الأميركية.. لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتل الكردستانية تقاطع جلسة التصويت على خروج القوات الأميركية.. لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).