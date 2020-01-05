الصراع الامريكي الإيراني.. العراق الى اين؟

2020/01/05 | 19:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نبراس المعموري ترتب على ضربات جوية نفذتها القوات الامريكية ضد أهداف للحشد الشعبي في العراق، قيام محتجين من الحشد وبمشاركة قيادات معروفة باقتحام مقر السفارة الأمريكية في بغداد؛ و نتيجة...أكمل القراءة ←

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