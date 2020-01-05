مقتل سليماني: تشييع رمزي بالضاحية الجنوبية للبنان ونصر الله يتوعد الجيش الأمريكي بالقصاص

2020/01/05 | 19:44 - المصدر: فرانس 24

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توعد أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة متلفزة الأحد الجيش الأمريكي "بدفع ثمن" مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي استهدفته ضربة أمريكية في بغداد الجمعة.



ودعا نصر الله "كل محور المقاومة" في المنطقة باستهداف القوات الأمريكية، كما أكد أن المدنيين الأمريكيين غير مستهدفين بما اعتبره "القصاص العادل" لمقتل سليماني.

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