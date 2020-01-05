طلعت رضوان - أمين هويدى يفتح حافظة ذاكرته

2020/01/05 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان أمين هويدى (1921- 2009) أحد الضباط المُـشاركين فى تنظيم يوليو1952، وشغل أكثرمن منصب فى حكومات عبدالناصرالمُـتعاقبة مثل: وزارة الإرشاد القومى، وزيرالدولة لشئون الأزهر، سفيرفى أكثرمن دولة، وزيرالحربية، رئيس المخابرات العامة..وفى مذكراته المعنونة (50عامـًـا من العواصف- مركزالأهرام للترجمة والنشر- عام 2002) يعترف بأنه ((ناصرى وعروبى الهوى)) وبالرغم من هذا الاعتراف فإنه عندما كتب مذكراته، التزم......

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