نائب اليهود بالبرلمان الايراني: الحرس والتعبئة والجيش لن يتركوا اغتيال سليماني دون عقاب

2020/01/05 | 19:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال النائب اليهود في البرلمان الايراني، يوم الاحد، ان الحرس الثوري والتعبئة والجيش لن يتركوا اغتيال الفريق قاسم سليماني دون عقاب، مشددا ان الشعب الايراني المقاوم بتمسكه بالقيادة تعلم منذ سنين انه يمكن مواجهة الاستكبار والصهيونية بلغة المقاومة.وفي كلمة له في افتتاح جلسة الاحد بالبرلمان، حيا النائب سيامك مره صدق ارواح الشهداء وخاصة الشهيد الفريق قاسم سليماني، الذين لم يكن يليق به الموت على الفراش، ولقد اختاره الحبيب ليحل ضيفا عنده.وقال مره صدق: نحن نمر بأيام صعبة، ايام الحداد على قائد كان رمز المقاومة في مواجهة الظلم، والصمود في مواجهة الصهيونية والاستكبار.وأضاف: ليس فقط الشعب الايراني الموحد، بل ان جميع احرار العالم محزونون في هذه الفاجعة الأليمة..وهذه ليست المرة الاولى التي يرتكب فيها الاستكبار والصهيونية جريمته متجاهلا المبادئ الانسانية والقوانين الدولية..ففي قاموس الجهاز الجهنمي الذي تتزعمه اميركا، يعتبر قتل الاطفال والنساء في اليمن وفلسطين وارتكاب المجازر ضد الشعب السوري وحتى المسيحيين في سوريا والعراق من قبل داعش المدعوم أميركيا، وآلاف الجرائم الاخرى، تعتبر امرا مشروعا.وتابع: ان الشعب الايراني المقاومة وبتمسكه بالقيادة، تعلم منذ سنين انه يمكن مواجهة الظلم والاستكبار الصهيوني واستعادة حق المظلوم من خلال لغة المقامة، ومن البديهي ان شعبنا العظيم لن يدع هذه الجريمة اللاإنسانية الناجمة عن تلاقي افكار الشيطان الاكبر وعملائه في المنطقة، دون رد.وأردف: اننا على ثقة بأن الحرس الثوري والتعبئة وقوات الجيش وجميع الاصدقاء والمؤيدين ورفاق النضال للشعب الايراني العظيم، لن يتركوا هؤلاء المجرمين دون عقاب، ونحن على ثقة بأن الامهات الايرانيات قادرات على تربية عشرات من امثال القائد سليماني انطلاقا من ايمانهن الراسخ.

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