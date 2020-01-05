اجتماع طارئ للقيادة الكويتية حول الضربة الامريكية في العراق

2020/01/05 | 19:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةعقد مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الأحد، اجتماعا عاجلا مع الوزراء المعنيين والقيادات العسكرية لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة، وذلك بعد يومين من مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.ودعا رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح، خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا مصغرا للقيادات العسكرية والأمنية إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده غدا الاثنين.جاء ذلك في بيان صحفي لرئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، عقب الاجتماع الوزاري المصغر في إطار الاستعدادات الحكومية تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة.وذكر المزرم أن الاجتماع تدارس المعطيات والتداعيات المحتملة في المنطقة وتقييم الوضع الراهن، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لاجتماعات ولقاءات المسئولين خلال اليومين الماضيين.

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