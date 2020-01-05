الشمري: هذه فرصتنا لنتوحد معًا للثأر لدماء شهدائنا الأبرار

2020/01/05 | 19:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اكد محمد الشمري امين عام حركة العراق الوطنية، اليوم الاحد، على التوحيد لانها الفرصة للثأر لدماء الشهداء الابرار.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، اليوم يوم "الوفاء لشهدائنا في كل الأمة الإسلامية اليوم يوم الوحدة من اجل عزتنا وكرامتنا".

واضاف أيها "الإخوة ادعوكم لنتوحد كبنيان المرصوص في مواجهة الشيطان الأكبر الذي جثمة على صدر هذه الأمة لنقاتل في سبيل ديننا ووطننا وفخرنا وعزتنا وكرامتنا".

وتابع ان "هذه فرصتنا اليوم لنتوحد معًا للثأر لدماء شهدائنا الأبرار واستقلال بلدنا من غزوة الفجار".

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