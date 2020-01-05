هل كان قاسم سليماني يحمل رسالة ايرانية موجهه الى السعودية!

2020/01/05 | 20:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / فجر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما اكد ان قاسم سليماني رئيس فيلق القدس ، كان يحمل معه رسالة ايرانية موجهه إلى السعودية.وأكد عبد المهدي، في كلمته التي ألقاها اليوم الأحد أثناء جلسة يعقدها مجلس النواب العراقي لمناقشة إخراج القوات الأمريكية من أراضي البلاد، أن الرسالة التي […]

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