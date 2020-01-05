ظريف يرد على ترامب: ضرب مواقع ثقافية “جريمة حرب”

2020/01/05 | 20:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على التهديدات التي اطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب “52 موقعاً” إيرانياً بينها أماكن تاريخية، قائلا أن استهداف مواقع ثقافية هو جريمة حرب.وكتب ظريف، تغريدة على حسابه في موقع تويتر جاء فيها :” ترامب الذي انتهك بشكل خطير القانون الدولي عبر اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني […]

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