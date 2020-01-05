2020/01/05 | 20:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، أن العالم بات أكثر أمنا اليوم بموت قاسم سليماني، مشيرا إلى أنه "لدينا كل الصلاحيات للقيام بما فعلناه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يؤكد استعداد واشنطن لتداعيات اغتيال سليماني) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يؤكد استعداد واشنطن لتداعيات اغتيال سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).