2020/01/05 | 20:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة تعليق عمليات تدريب القوات العراقية والقتال ضد تنظيم “داعش”، بسبب “الالتزام بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف”.وأضاف التحالف، في بيان: “أولويتنا القصوى حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة “داعش”.الهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب “حزب الله” تسببت في مقتل أفراد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يعلن تعليق عملياته في العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يعلن تعليق عملياته في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).