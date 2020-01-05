بومبيو يكشف موقف واشنطن بحال طلبت الحكومة العراقية مغادرة قواتها ويؤكد: العراقيون يريدوننا

2020/01/05 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ، الاحد 5 كانون الثاني 2020 ، عن موقف بلاده في حال طلبت ا...





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