رئيس الفلبين يأمر الجيش بالاستعداد لإجلاء 6 الاف فلبيني من العراق

2020/01/05 | 20:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأصدر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الاحد، توجيها للجيش بالاستعداد لإجلاء آلاف الفلبينيين من العراق وإيران، إذا تصاعدت وتيرة الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.وجاءت توجيهات دوتيرتي أثناء اجتماع طارئ مع مسؤولي الجيش والشرطة، حسبما أعلن المتحدث باسم إدارة الدفاع الوطني أرسينيو أندولونج.وقال أندولونج في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "جدول الأعمال الوحيد هو كيفية ضمان سلامة مواطنينا في الشرق الأوسط ولاسيما في العراق وإيران، في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران".وأضاف "كلف الرئيس القوات المسلحة بإعداد أسطولها الجوية والبحرية لإجلاء مواطنينا إلى الوطن إذا ومتى كانت الأعمال القتالية المفتوحة في الشرق الأوسط تهدد حياتهم".وأوضح أن هناك حاليا 1600 فلبيني في إيران وستة آلاف آخرين في العراق.

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