شاهد... ردود الفعل الرسمية الإيرانية على اغتيال الشهيد سليماني

2020/01/05 | 20:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران (العالم) 01/05‏/2020 - اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن اغتيال الفريق سليماني جريمة غير مسبوقة من قبل أميركا وأن إيران تتوقع من الدول الصديق...

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