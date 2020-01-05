2020/01/05 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو الازمة تتصاعد بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والميليشيات المسلحة العراقية من جانب، وبين الولايات المتحدة من جانب اخر.حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت 4 كانون الثاني، من أن الولايات المتحدة اختارت 52 موقعًا في إيران وستضربهم "بسرعة شديدة وقسوة كبيرة جدًا" إذا نفذت وهاجمت الجمهورية الإسلامية الأفراد أو المواقع الأمريكية، في حالة نفذت تهديدها.لقد وعد قادة ايران والفصائل......

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