2020/01/05 | 20:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو: الشعب العراقي يرغب في بقائنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: الشعب العراقي يرغب في بقائنا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: الشعب العراقي يرغب في بقائنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).