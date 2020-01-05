شاهد.. إيران تسيطر على 99 بالمئة من محافظة ميسان

2020/01/05 | 20:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر تسجيل مصور، تداوله ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، احد الاشخاص وهو يتحدث عن سيطرة إيران على 99 بالمئة من محافظة ميسان، عبر الفصائل التي تتبعها.ويشكو المتحدث، من منع ما اسماهم اتباع ايران واشكالهم على الفن، باعتباره من المحرمات حسب ما يتصورون.

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