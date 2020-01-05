2020/01/05 | 20:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، دور قائد فيلق القدس قاسم سليماني خلال فترة حربه على عصابات “داعش” منقطع النظير، مؤكداً أنه لا يمكن نسيانه.وقال السيد السيستاني في رسالة تعزية إلى قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي باستشهاد الجنرال قاسم سليماني في بيان، إن “نبأ استشهاد الحاج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرجع الأعلى السيد السيستاني يبعث برقية تعزية لقائد الثورة الإسلامية باستشهاد الجنرال سليماني وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع الأعلى السيد السيستاني يبعث برقية تعزية لقائد الثورة الإسلامية باستشهاد الجنرال سليماني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع الأعلى السيد السيستاني يبعث برقية تعزية لقائد الثورة الإسلامية باستشهاد الجنرال سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).