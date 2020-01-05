2020/01/05 | 20:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الاتحاد البحريني لكرة القدم، طلباً رسمياً لاستضافة منافسات بطولة كأس الخليج “خليجي 25”.وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، هو المرشح الوحيد لاستضافة البطولة، وحصل على موافقة رسمية لاستضافة المسابقة من قبل الاتحاد الخليجي في تشرين الثاني الماضي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرين تنافس العراق على استضافة “خليجي 25” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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