طهران تسلم القائم بالأعمال الألماني مذكرة احتجاج

2020/01/05 | 21:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الألماني في طهران وسلمته مذكرة احتجاج على موقف برلين من اغتيال سليماني.

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