بدء ضخ الغاز الروسي إلى اليونان ومقدونيا الشمالية عبر

2020/01/05 | 21:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فلاديمير مالينوف رئيس شركة "بولغارترانسغاز" في حديث لإذاعة BNR، أن الغاز الروسي قد بدأ يتدفق على اليونان ومقدونيا الشمالية عبر أنابيب "السيل التركي".

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