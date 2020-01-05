سما الغربية تهنئ الجيش العراقي : نقبل كفالتكم

2020/01/05 | 21:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت شركة سما الغربية الوكيل الحصري لسيارات بايك الصينية الشعب العراقي بذكرى عيد الجيش العراقي ".

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