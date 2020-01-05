2020/01/05 | 21:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت شركة البلاد المتحدة الوكيل الحصري لسيارات رينو الفرنسية في العراق، عن"تهانيها بمناسبة عيد الجيش العراقي الـ٩٩".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأنكم تكفلون أمننا .. رينو العراق تقبل كفالتكم ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأنكم تكفلون أمننا .. رينو العراق تقبل كفالتكم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).