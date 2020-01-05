الزرفي منتقدا التصويت على انهاء الوجود الاجنبي :خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع

2020/01/05 | 21:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] انتقد رئيس كتلة النصر في البرلمان عدنان الزرفي، اليوم الاحد، التصويت النيابي على انهاء الوجود الاجنبي في العراق، مشيرا الى "خسارة حليف مفيد وربح عدو يخشاه الجميع".

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