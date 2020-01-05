بابا الفاتيكان يدعو للتهدئة والحوار وضبط النفس ودرء شبح العداء

2020/01/05 | 21:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، إلى الحوار وضبط النفس، وذلك بعد يومين من مقتل قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في بغداد.

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