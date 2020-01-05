2020/01/05 | 21:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب النائب فائق الشيخ علي: أيتها الميليشيات المنفلتة: لقد أسديتُ لكم النصح بما فيه الكفاية..ولكنكم لم تتعظوا! لقد قررت الولايات المتحدة إسقاط حكمكم بالعراق.ستقضي عليكم وتذبح قياداتكم واحدا واحدا.أما دليلي فهو: استمتعوا بالعد العكسي لضربكم ابتداءً من هذه اللحظة والضربة القادمة ببغداد! فائق الشيخ علي يغردأيتها الميليشيات المنفلتة:لقد أسديتُ لكم النصح بما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق الشيخ علي يخاطب “المليشيات المنفلتة”: لم تتعظوا.. الضربة القادمة في بغداد!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق الشيخ علي يخاطب “المليشيات المنفلتة”: لم تتعظوا.. الضربة القادمة في بغداد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).