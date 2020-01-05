2020/01/05 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ايران تعلن ايقاف التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ايران تعلن ايقاف التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).