ملك الأردن يؤكد للرئيس صالح ضرورة تخفيف التوتر في العراق والمنطقة وتدارك الازمة الحالية

2020/01/05 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

وجه السفير الكندي في بغداد، اولريك شانون، الأحد (5 كانون الثاني 2019) رسالة إلى الحكومة العراقية، بشأن البقاء في البلاد.

وقال شانون، عبر تغريدة على منصة تويتر إن "أرادت الحكومة العراقية مواصلة جهودنا المشتركة لمكافحة داعش

بغداد اليوم _ متابعة

وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، قرار البرلمان العراقي إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني على أراضيها بأنه "رد فعل طبيعي".

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