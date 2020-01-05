قيادي في الحكمة : ترامب جرح كبرياء الشيعة

2020/01/05 | 21:12 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- قال القيادي البارز في تيار الحكمة فادي الشمري ان الرئيس الامريكي دولند ترامب قد ارتكبت خطأً استراتيجيا ثمينا في تقدراته .واضاف الشمري في رسالة وجهها الى ترامب عبر حسابه على تويتر ” ، قد مسست الذات الشيعية الحساسة في كل العالم والتي قد تختلف فيما بينها سياسيا وجغرافيا وايدلوجيا لكنها كالصلب الحديد ...

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