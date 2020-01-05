قيادي في الحكمة : ترامب جرح كبرياء الشيعة


قيادي في الحكمة : ترامب جرح كبرياء الشيعة
2020/01/05 | 21:12 - المصدر: SNG الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بغداد/ SNG- قال القيادي البارز في تيار الحكمة فادي الشمري ان الرئيس الامريكي دولند ترامب قد ارتكبت خطأً استراتيجيا ثمينا في تقدراته .

واضاف الشمري في رسالة وجهها الى ترامب عبر حسابه على تويتر ” ، قد مسست الذات الشيعية الحساسة في كل العالم والتي قد تختلف فيما بينها سياسيا وجغرافيا وايدلوجيا لكنها كالصلب الحديد ...

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