مجلس النواب العراقي يطلب من الحكومة إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق

2020/01/05 | 21:20 - المصدر: فرانس 24

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صوت مجلس النواب العراقي الأحد في جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي العراقية.



ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد.

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