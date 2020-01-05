2020/01/05 | 21:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن الامين العام لحركة النجباء، اكرم الكعبي، اليوم الاحد، عن استعداد حركته للانخراط بأفواج المقاومة الدولية.وغرد الكعبي في حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلا "بعزيمة وعقيدة واستعداد وجهوزية نحو (أفواج المقاومة الدولية)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجباء تستعد للانخراط في "أفواج المقاومة الدولية") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجباء تستعد للانخراط في "أفواج المقاومة الدولية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).