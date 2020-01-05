شمخاني: سنرد على اغتيال سليماني بهذه الطرق

2020/01/05 | 21:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني، اليوم الاحد، ان رد إيران على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني سيكون بهذه الطرق.وقال شمخاني لدى استقباله، مستشار الامن القومي السوري اللواء علي مملوك، الذي يزور طهران كمبعوث خاص للرئيس السوري بشار الأسد الذي اعلن انه "اعلان الموقف الرسمي للجمهورية الإسلامية الايرانية ازاء جريمة اميركا في اغتيال الفريق سليمياني وقال ان ردنا على هذه الجريمة بالتأكيد عسكري ، لكنه لن يقتصر على العمل العسكري".وأضاف ان "الامیرکیین حاولوا بذلة بعد ارتكاب هذه الجريمة البشعة، التشبث بالاكاذيب للتصوير بان شعوب المنطقة فرحة من استشهاد هذين المجاهدين المحبوبين شعبيا، ولكن الحشود الكبيرة الغاضبة التي شاركت في مراسم تابين وتوديع الشهيدين سليماني وابو مهدي المهندس فضحهم وكشف زيفهم".وشدد على ان "دماء هؤلاء الشهداء عززت تلاحم ووحدة إيران والعراق وزادت من الوحدة والأخوة بين شعبي البلدين".

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