روحاني يعلن موقفه حيال قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق

2020/01/05 | 21:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، إن تصويت البرلمان العراقي على إخراج القوات الأمريكية من البلاد خطوة مهمة ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ...

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