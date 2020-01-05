سياسي عراقي: ما أقره “برلمان الميليشيات” وصمة عار في تاريخ العراق

2020/01/05 | 21:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق وصف السياسي العراقي #انتفاض_قنبر، اليوم الأحد، تصويت #مجلس_النواب العراقي، على قراراتٍ تُلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أية قوات أجنبية على أراضيها، بأنه “وصمة عار في […]

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