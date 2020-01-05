فيديو : لحظة دخول ومقتل لص داخل فيلا “نانسي عجرم”

2020/01/05 | 21:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تعرض منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لمحاولة سرقة من شاب سوري، ولكن المحاولة فشلت لتصادف وجود زوجها الدكتور فادي الهاشم الذي فاجئه بإشهار المسدس في وجهه مطالبًا إياه بمغادرة المنزل، ما نتج عنه تبادل إطلاق للنار بين الطرفين، أسفر عن مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية […]

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